Diocesi: Caritas Udine, oggi la raccolta degli abiti usati

Torna, oggi, la tradizionale raccolta di indumenti usati, organizzata dalla Caritas diocesana di Udine. L’iniziativa, si legge in una nota, è “un momento di solidarietà concreta e corale per raccogliere fondi destinati ad aiutare le fasce più deboli della società”, ma è anche “occasione di incontro e di aggregazione” che “apre uno spazio di riflessione con l’obiettivo di promuovere un migliore utilizzo delle risorse e il rispetto per l’ambiente”. Si raccolgono abiti, maglieria, biancheria, cappelli, coperte, scarpe, borse, giocattoli e pelouches. Non si raccolgono, invece, carta, metalli, plastica, vetro, rifiuti, scarti tessili.

Anche quest’anno il ricavato della raccolta sarà destinato alla mensa diocesana “La Gracie di Diu”: nel 2016 questi fondi hanno garantito la copertura di 1/3 delle spese sostenute nell’intero anno. La mensa si rivolge a persone, italiane e straniere, spesso senza dimora e/o senza reddito e senza risorse e garantisce oltre 300 pasti al giorno (circa 200 a pranzo e 100 a cena) a persone in difficoltà che altrimenti non avrebbero modo di procurarsi un pasto caldo. Inoltre “nell stile proprio della Caritas” la mensa si propone “come luogo di ascolto e di relazioni significative e umanizzanti, diventando spesso il primo luogo di accesso alla rete dei servizi Caritas e del territorio”.

Un servizio reso possibile anche grazie alla generosità di tanti donatori: “Sono, infatti, numerose le donazioni di generi alimentari, nonché materiale da cucina e stoviglie, da parte di supermercati, mercato ortofrutticolo, Banco alimentare, agricoltori e anche singoli cittadini”. A gestire l’accoglienza e la quotidianità del servizio sono 4 cuochi, 8 operatori e oltre 130 volontari.