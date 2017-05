Diocesi: Campobasso-Bojano, stasera “Rassegna di cori” per il centenario delle apparizioni della Madonna di Fatima

In occasione del centenario delle apparizioni della Madonna di Fatima, migliaia sono i pellegrini che, da tutto il mondo, hanno raggiunto il Portogallo. Numerose, tra l’altro, le iniziative in tutto il mondo che, con devozione e preghiera, si uniscono alla preghiera universale del Papa a Fatima. A Campobasso, la parrocchia di San Pietro Apostolo ha organizzato una rassegna di cori per pregare, col canto e con la musica, un inno di lode alla Vergine Maria. Stasera, alle ore 19, “Rassegna di cori” con i numerosi cori di parrocchie e associazioni che canteranno Maria con brani musicali della letteratura antica, tradizionale e moderna. “Sarà l’occasione per ritrovarsi e per condividere un avvenimento che, grazie alla Madonna di Fatima, ha avvicinato il cielo alla terra e la terra al cielo”, dichiara il parroco padre Ioachim Blaj.