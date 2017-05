Diocesi: Benevento, stamattina il convegno “La valorizzazione delle risorse dei piccoli comuni nella prospettiva dell’ecologia integrale”

L’arcidiocesi di Benevento e la Conferenza episcopale campana promuovono oggi a Morcone, presso l’Istituto di istruzione superiore “don Peppino Diana” – liceo scientifico, un convegno regionale sul tema: “La valorizzazione delle risorse dei piccoli comuni nella prospettiva dell’ecologia integrale”. Si tratta del primo di una serie di incontri che si svolgeranno in varie diocesi campane, il cui scopo è di approfondire alcuni aspetti dell’enciclica di Papa Francesco “Laudato si’” in relazione alle specifiche caratteristiche dei territori interessati dalle iniziative, nella visione del “Chiamati a custodire la casa comune”.

Presiederà i lavori mons. Giovanni D’Alise, vescovo di Caserta e delegato regionale per la Pastorale sociale; dopo i saluti di Marina Mupo, dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione superiore “don Peppino Diana” di Morcone, e Costantino Fortunato, sindaco di Morcone, introdurrà Ettore Rossi, direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro dell’arcidiocesi di Benevento; seguiranno gli interventi di Alessio Valente, docente di Geografia fisica presso l’Università degli studi del Sannio, Antonio Di Maria, presidente della Comunità montana Titerno e Alto Tammaro e dell’Associazione Sannio Smart Land, e di Giuseppe Savino, presidente dell’Hub rurale VàZapp’; a concludere il convegno regionale sarà mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento. Al termine dell’iniziativa i partecipanti andranno a piazza Manente per recitare le due preghiere contenute nell’enciclica Laudato si’, “Preghiera per la nostra terra” e “Preghiera cristiana con il creato”, a cui seguirà la benedizione finale dell’arcivescovo Accrocca.