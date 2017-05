Diocesi: Aversa, nuovo appuntamento con il contenitore informativo a cura dell’Ucs

“In una settimana tanto ricca come quella che la diocesi di Aversa ha appena vissuto, non poteva mancare l’appuntamento con #ChiesadiAversaNews, contenitore informativo a cura dell’Ufficio comunicazioni sociali”. Lo ricorda una nota. In studio, ospite il nuovo direttore dell’Ufficio per la pastorale giovanile, don Fabio Ruggiero, che illustra nel dettaglio quello che costituirà il momento centrale dell’intero anno diocesano 2016-2017 (“Una generazione narra all’altra”), ovvero la Giornata diocesana dei giovani in programma il 2 e 3 giugno.

Nei servizi, invece, vengono raccontati la VI edizione della Festa dei Popoli (5-7 maggio) e la Giornata diocesana della famiglia (1° maggio). Per finire, viene riproposto anche un servizio sull’ordinazione presbiterale del 6 maggio che ha donato alla diocesi due nuovi sacerdoti.