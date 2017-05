Diocesi: Assisi, domani iniziative per la festa della mamma. Al via programma per inaugurazione santuario della Spogliazione

Anche la diocesi di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino celebra la festa della mamma attraverso diverse iniziative: la messa on line di una delle ultime interviste fatte al fondatore della festa, il parroco di Tordibetto, don Otello Migliosi nel 1992; la Messa presieduta dal vescovo, mons. Domenico Sorrentino, domani, alle ore 10, a Tordibetto, e la conversazione che ci sarà alle ore 21 in Vescovado e che rientra nel programma della settimana della Spogliazione che si aprirà ufficialmente con la celebrazione eucaristica nel santuario alle ore 11 presieduta da padre Matteo Siro, ministro provinciale dei Frati minori cappuccini e animata dai Cantori di Assisi. “Non potevamo non tenere in considerazione questa ricorrenza – spiega mons. Sorrentino – soprattutto perché sono sessant’anni da quando don Otello ebbe l’intuizione di valorizzare la figura femminile nel suo ruolo di mamma. Oggi siamo alla deriva. Per don Otello far festa alla mamma era chiamare in gioco l’intera famiglia. La mamma è la mamma! Intorno a lei la famiglia si ricompone. E la famiglia non è un qualcosa di marginale. È fondamento e nucleo della società, altrettanto della Chiesa. Ecco perché domani rifletteremo sulla figura di mamma Pica e di madre Chiesa rispetto al gesto clamoroso della spogliazione di Francesco”.

La conversazione sarà anche l’occasione per conoscere gli aspetti di studio della reliquia del mantello del vescovo Guido che coprì San Francesco. Interverranno: padre Francesco De Lazzari, rettore della chiesa Nuova, la restauratrice Maria Giorgi, il critico d’arte Elvio Lunghi, la psicologa Rosaria Gavina, il collaboratore della Pro Civitate Christiana Mauro Iuston, Patrizia Picasso del Museo diocesano di San Rufino e l’Anonima Frottolisti che eseguirà alcuni intermezzi musicali. Per quanto riguarda la reliquia sarà portata in processione solenne con la partecipazione di tutte le Confraternite e del Gonfalone del Comune di Assisi domenica pomeriggio dalla basilica di Santa Chiara (ore 16,30) fino al nuovo santuario dove rimarrà esposta per tutta la settimana. Alle 17,30 è prevista la presentazione dell’Istituto Serafico, opera-segno per eccellenza della diocesi e alle 18 il dialogo, moderato da don Tonio Dell’Olio, tra mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, e il sindaco di Assisi, Stefania Proietti. Info: www.diocesiassisi.it.