Cultura: Perugia, ultimo incontro “The al Museo”. E tornano in estate le visite serali alla zona archeologica

Il ciclo di incontri “The al Museo”, promossa dal Museo del Capitolo della cattedrale di San Lorenzo in Perugia, si conclude domenica 14 maggio con un appuntamento “diverso – secondo la responsabile Chiara Basta – rispetto ai precedenti, dato che quest’ultimo sarà itinerante”. Tutto avrà inizio domenica pomeriggio (ore 16.30) nella piazza San Francesco al Prato, di fronte all’Oratorio di San Bernardino, per poi concludersi con il “The al Museo”. “Quest’ultimo incontro-visita – spiega Basta – ha per tema ‘Agostino di Duccio: disegni di scultura. Dall’Oratorio di San Bernardino all’altare della Pietà’. Cultori della materia, appassionati d’arte e visitatori potranno conoscere più approfonditamente lo scultore rinascimentale Agostino di Duccio, fiorentino, allievo di Donatello che a Perugia ha progettato l’Oratorio di San Bernardino e l’Altare della Pietà realizzato per la nostra cattedrale”. Conclusa tale iniziativa, il Museo ripropone per l’estate le visite serali all’area archeologica sottostante il complesso della cattedrale. Per partecipare alle varie iniziative del Museo capitolare di San Lorenzo: 075/5724853 o museo@diocesi.perugia.it.