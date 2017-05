Cooperatori paolini: convegno nazionale nel centenario di fondazione

Si terrà dal 24 al 27 agosto a Roma il convegno nazionale dei Cooperatori paolini, nel centenario di fondazione (Alba 1917), sul tema “Svegliate il mondo con la luce del Vangelo”. “A distanza di anni – spiega in una nota il presidente, don Bruno Colombari – è doveroso non dimenticare la meravigliosa raccolta di frutti dai convegni del passato e quindi credere che è ancor possibile raccoglierne altri. L’interrotta tradizione del ritrovarsi ogni anno insieme ha portato a un forte rallentamento dell’associazione, per cui c’è voglia di risvegliarci per poi metterci tutti insieme a ‘svegliare il mondo con la luce del Vangelo’, con la nostra vocazione e missione di essere nel mondo per accendere in ogni casa, in ogni piazza, in ogni angolo di paese e città la luce del Vangelo”. Nel centenario di fondazione, osserva don Colombari, “siamo in tanti a puntare su un convegno nazionale che raccolga il meglio dell’associazione e degli associati per consegnare a chi verrà dopo di noi un’associazione con un glorioso passato e con la viva speranza che abbia un ancor più glorioso futuro”. “Saremo invitati – aggiunge il presidente dei Cooperatori paolini – a guardare in faccia a tutta la realtà, rileggerla alla luce dei segni dei tempi e con coraggio e creatività discernere le vere priorità”. Info: www.stpauls.it.