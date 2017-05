Confraternite: domani a Varazze attese oltre 2.000 persone per il 61° raduno ligure

Sono più di 2000 le persone attese al 61° raduno delle Confraternite liguri in programma domani, domenica 14 maggio, a Varazze (Sv). L’appuntamento torna nella diocesi di Savona-Noli dopo 27 anni di assenza. Dopo il saluto di benvenuto da parte del sindaco, Alessandro Bozzano, sul molo Marinai d’Italia alle 9.30 il vescovo diocesano Calogero Marino presiederà la celebrazione eucaristica al termine della quale prenderà il via la processione per le vie cittadine. Con le Confraternite che compongono la Regione ecclesiastica ligure, compresa quella di Tortona, sono attese anche alcune Confraternite del basso Piemonte. “Ognuna di loro – prosegue la nota – sarà presente con i maestosi e stupendi crocifissi tradizionali processionali, tipicità della tradizione ligure”. Sarà “una manifestazione di grande valenza simbolica che rappresenta non solo la Pasqua delle Confraternite, cioè la testimonianza di fede nella resurrezione di Cristo, ma anche un momento di incontro e di preghiera, occasione di testimonianza di vita cristiana, di servizio e aiuto che ognuna delle confraternite presenti svolgono nel proprio territorio di appartenenza”. Per l’occasione, a partire dalle 9 di domani, l’Archivio storico fotografico “Varagine.it” organizza una mostra dedicata ai “Cristezzanti”, che avrà luogo sulla passeggiata tra viale Nazioni Unite e piazza Dante, come “riconoscimento per tutti quei confratelli che a Varazze e in tutta la Liguria trasportano nelle diverse processioni solenni organizzate nelle feste religiose, anche nei paesi più remoti, il Crocefisso”.