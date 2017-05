Benedetto XVI: Napoli, martedì 16 mattinata di studio alla Pftim per i 90 anni del Papa emerito

La sezione san Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale (Pftim), a Napoli, ospiterà martedì 16 maggio una mattinata di studio dedicata a Benedetto XVI, in occasione dei 90 anni del Papa emerito, che proprio in questa sede, da cardinale, inaugurò l’anno accademico 1994/95. Il convegno, che si svolge a un mese esatto dal compimento dei 90 anni da parte di Benedetto XVI, “sarà un’occasione – si legge in una nota – per riflettere sull’opera teologica e sul magistero di uno dei maggiori teologi del Novecento”. Nel corso della mattinata, con inizio alle 11, sarà presentato il volume “Joseph Ratzinger Benedetto XVI – Immagini di una vita” (Edizioni San Paolo), scritto dai giornalisti Maria Giuseppina Buonanno e Luca Caruso. Moderati da Giuseppe Falanga, docente e direttore delle pubblicazioni della Pontificia Facoltà Teologica, dopo l’introduzione ai lavori del vicepreside, Gaetano Di Palma, interverranno monsignor Gennaro Acampa, vescovo ausiliare di Napoli, Luca Caruso, responsabile dell’ufficio stampa della Fondazione Vaticana “Joseph Ratzinger-Benedetto XVI”, e Antonio Ascione, docente e segretario generale della Facoltà Teologica. Il volume, in 9 capitoli accompagnati da 120 fotografie, alcune delle quali inedite, ripercorre le principali tappe della vicenda umana e spirituale di questo “umile lavoratore nella vigna del Signore” restituendo – conclude la nota – “tutta la ricchezza umana, teologica e pastorale di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI”.