Associazioni: Ofs, dal 1° al 4 giugno a La Verna il Capitolo elettivo

L’Ofs (Ordine francescano secolare d’Italia) terrà il Capitolo elettivo dal 1° al 4 giugno al santuario francescano La Verna (Arezzo). La Fraternità nazionale chiamerà all’animazione del cammino per il prossimo triennio un nuovo gruppo di laici francescani. Nei mesi scorsi le assemblee precapitolari si sono preparate in vista del Capitolo riflettendo sul brano evangelico delle nozze di Cana. “Le Assemblee regionali – spiega una nota – costituiscono da sempre occasione per ritrovarsi insieme, tracciando un percorso di preparazione personale e comunitaria, in cui ricentrarsi sulla Parola come guida al discernimento, su come mettere in gioco e offrire i propri talenti”. Info: www.ofs.it.