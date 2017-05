Amref: “Sarò mamma… in Africa”, web serie per spiegare le difficoltà di una maternità in Kenya

In occasione della Festa della mamma di domani, 14 maggio, Amref, in collaborazione con Universo Mamma, lancia una web serie (www.amref.it) per seguire l’intera gravidanza di una giovane del Kenya, “raccontare la normalità del diventare mamma, in luoghi in cui il rischio di morire di parto è alto”. “Florence ha 20 anni, è al primo mese di gravidanza – spiega una nota di Amref – e vive in un villaggio remoto del Kenya. Momenti come le visite mediche, la prevenzione, e la preparazione al parto non sono affatto banali in questa area dell’Africa”. La mortalità materna “impatta soprattutto nelle comunità rurali più povere dove la probabilità di ricevere un’adeguata assistenza sanitaria è minore, in particolare nelle regioni con un basso numero di operatori sanitari qualificati, come l’Africa subsahariana e l’Asia meridionale”. Nei Paesi ad alto reddito invece “si verificano meno dell’1% delle morti materne”. Amref, organizzazione no profit che si occupa di salute in Africa, opera dal 1957 in quelle aree del continente africano “dove dare alla luce un bambino può essere messo a rischio anche da banali complicazioni”. L’iniziativa speciale di Amref e Universo Mamma nasce in occasione dei 60 anni dell’organizzazione umanitaria (1957-2017).