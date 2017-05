Ambiente: Garavaglia (Fondazione Sorella natura), “custodia del Creato vera emergenza. Con la Laudato si’ il Papa indica la strada”

“Il Santo Padre ha battuto tutti con la sua Laudato si’ indicando la strada che anche i vertici mondiali della politica come Obama, o come i rappresentanti che hanno preso parte al Cop 11, invitano a seguire. La custodia del Creato è una vera emergenza perché l’ambiente è la nostra casa nella quale vengono tutelati la salute, il lavoro e lo sviluppo”. È la riflessione svolta da Mariapia Garavaglia, presidente dell’Idi (Istituto dermopatico dell’Immacolata) e vicepresidente della Fondazione Sorella natura, al convegno “Ambiente, salute, lavoro, tutela e sviluppo. Riflessioni e prospettive per la tutela dei beni ambientali-culturali e lo sviluppo sostenibile”, svoltosi oggi a Potenza. Il congresso, organizzato dalla Fondazione Sorella natura, rappresenta “un momento di riflessione e confronto sulla domanda e le possibili risposte su come coniugare l’ambiente con lo sviluppo sociale, economico e scientifico”.