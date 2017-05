Venezuela: Celam, “una vera e propria crisi umanitaria”

“Ci preoccupano e ci addolorano le morti, la violenza, la carenza di ciò che è fondamentale per vivere, la violazione dei diritti umani e, per finire, la sofferenza che ha coinvolto il popolo venezuelano, fino ad arrivare a soffrire una vera e propria crisi umanitaria”. È quanto scrivono i vescovi del Celam (Consiglio episcopale latinoamericano) in un comunicato, diffuso ieri, a firma della presidenza dell’organismo ecclesiale e, in particolare, del presidente, il card. Rubén Salazar Gómez, sulla situazione del Venezuela. Il Celam invita “le diocesi dell’America Latina e del Caribe a mettere in atto iniziative di carità verso i fratelli venezuelani” e, allo stesso tempo, ad “accogliere fraternamente coloro che stanno migrando verso diversi Paesi”. Conclude il messaggio: “Facciamo un appello alle organizzazioni internazionali di carattere umanitario perché dirigano le loro azioni e le loro risorse verso il Venezuela in modo prioritario”.