Riforma Terzo Settore: Csvnet, “una svolta per il volontariato”

Il Consiglio dei ministri ha oggi approvato e consegnato ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-Regioni i tre decreti legislativi che permetteranno di completare l’attuazione della Riforma del Terzo settore (legge delega 106/16). Lo ricorda in una nota il Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato (Csv) che spiega come, “a 20 anni dal DM del 1997 che consentì ai Centri di servizio per il volontariato di iniziare ad operare, il decreto legislativo sul Codice del Terzo settore, in una specifica parte, rivede profondamente e in dettaglio quella normativa, vecchia nella logica e inadeguata nel contenuto”. Il Csv rileva come queste disposizioni siano “attese da tempo” e nel rivedere “significativamente l’attuale configurazione dei Csv”, permettono “di legittimare e valorizzare l’esperienza da essi maturata”. Per il Csv “viene così riconosciuta l’importanza del lavoro fin qui svolto in tutte le regioni d’Italia, ponendo le condizioni per una seconda stagione dell’intervento, all’insegna della responsabilizzazione di tutto il Terzo settore nella promozione del volontariato”. Il Coordinamento elenca anche i principali contenuti della svolta: “viene allargato il raggio d’azione dei Csv ai volontari di tutti gli enti di Terzo settore”; “viene sancito il principio delle ‘porte aperte’, grazie al quale nella governance dei Centri potranno partecipare gli enti di Terzo settore (pur garantendo la maggioranza dei voti nelle assemblee alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91)”; “vengono definiti i principali criteri per il nuovo accreditamento dei Csv e per il controllo del loro operato”; “si stabiliscono i criteri di incompatibilità tra la carica di presidente dei Csv e quelle in altre istituzioni pubbliche e private”; “viene per la prima volta prevista la produzione di servizi e strumenti a carattere nazionale”; “viene affermata l’importanza della continuità dell’azione dei Csv anche sotto il profilo del relativo finanziamento”.

“Mentre si appresta a seguire con particolare attenzione l’ultimo tratto dell’iter normativo – conclude il comunicato -, il sistema dei Csv conferma di essere pronto ad evolvere per corrispondere al meglio ad un mandato che sta per ampliarsi confermando la peculiarità strategica dello sviluppo del volontariato. E ad assumersi le responsabilità che da questo derivano, anche nell’accompagnare il volontariato nella comprensione e nell’applicazione dell’intera riforma”.