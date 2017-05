Terremoto: Proietti (sindaco) al convegno dei notai cattolici, “ad Assisi osservatorio sito Unesco”

“Assisi osservatorio nazionale permanente dei siti Unesco a rischio sismico”, lo ha anticipato il sindaco Stefania Proietti in apertura dei lavori del congresso nazionale dell’associazione italiana dei notai Cattolici che lo rendono noto in un comunicato. Il tema scelto per il congresso dell’associazione, in corso ad Assisi, è “La tutela dei beni culturali e i beni ecclesiastici”. “Un tema, quello della tutela dei beni culturali, di grande importanza per il Paese, che i professionisti devono conoscere a fondo così come la tutela del creato come ci dice Papa Francesco”, spiega il vescovo Domenico Sorrentino che accompagna l’associazione dalla sua nascita “con un percorso spirituale che rende unica la due giorni di Assisi” dedicata ai professionisti “che vogliono dedicare le proprie competenze al bene comune, alla società percorrendo quel cammino di incontro con le persone che ci ha indicato Papa Francesco”.

“I notai in uscita, tra la gente, questa è la missione di professionisti che vogliamo fare nostra quotidianamente”, commenta il presidente dell’Ainc Roberto Dante Cogliandro che insieme a Marco Galletti, Andrea Dello Russo, Alberta Canape ed Elisabetta Carbonari promuove un nuovo modello di notaio nella società. Alla prima giornata sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del Consiglio nazionale del notariato Salvatore Lombardo e il direttore di Rai Vaticano Massimo Milone. Il congresso Ainc prosegue domani sabato 13 maggio: in occasione del Centenario delle apparizioni della Madonna di Fatima è prevista una Messa nel Santuario Mariano di Santa Maria degli Angeli da cui poi partirà il ͞Cammino lungo la Via di Francesco di preghiera e riflessione, che toccherà alcuni dei principali luoghi della vita di San Francesco. L’evento avrà una finalità solidaristica. Il catering della due giorni di lavori è infatti stato affidato ad una azienda di Norcia che per prima, restituendo un lavoro a ottanta persone, ha riaperto albergo e ristorante subito dopo le scosse. Sabato, dopo un pranzo di beneficenza, proseguirà la Maratona della solidarietà avviata nel 2016, con una raccolta fondi per il progetto dell’istituto Serafico di Assisi “I letti di Francesco” grazie al quale vengono accolti e curati due bambini con pluridisabilità gravi che provengono da zone di guerra.