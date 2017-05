Terremoto in Centro Italia: Misericordia di Coiano (Prato) 5mila euro al comune di Gualdo nel Maceratese

Cinquemila euro: è la cifra raccolta dalla Misericordia di Coiano (Prato) insieme alla parrocchia locale e al gruppo trekking “Lo scarpone” e che è stata destinata al comune terremotato di Gualdo nel Maceratese. La somma è stata raccolta durante una cena di beneficenza e inoltrata al comune terremotato. Ieri è arrivata la lettera di ringraziamento da parte del sindaco Zavaglini indirizzata al presidente della Misericordia di Coiano Piero Puggelli: “Questo vostro gesto di solidarietà per un piccolo comune come il nostro – si legge nella lettera – è stato di grande importanza. Gualdo è un paese molto danneggiato dal terremoto e in questa drammatica situazione, nel momento di massimo difficoltà, voi avete posto in essere una bellissima iniziativa per aiutarci e ci avete fatto sentire meno soli. Questo ha un significato straordinario e non ha bisogno di commenti. Vi sento fratelli. Vogliate gradire un forte abbraccio”.