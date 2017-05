Solidarietà: Fondazione “Il Cuore in una goccia” Onlus, stasera a Roma concerto in ricordo di Madre Teresa

Questa sera alle ore 20.30, col patrocinio della Pontificia Accademia della vita, presso la chiesa di Sant’Anastasia al Palatino a Roma, si terrà un concerto di solidarietà, organizzato dalla Fondazione “Il Cuore in una goccia” Onlus (www.ilcuoreinunagoccia.com) dal titolo “Mother”, oratorio sacro del maestro Marcello Bronzetti per coro, orchestra, solisti e voce narrante. Lo stesso è stato rappresentato per la prima volta proprio in occasione delle celebrazioni ufficiali della diocesi di Roma per la canonizzazione di Madre Teresa il 4 settembre scorso. Lo spettacolo mira al sostegno dei progetti della Fondazione, finalizzati alla promozione di una cultura preconcezionale, prenatale e postnatale che tuteli la vita e la salute della madre e del bambino. Il ricavato della serata sarà devoluto per la realizzazione di un opuscolo informativo-divulgativo titolato “Le cure pre-natali”.

La Fondazione “Il cuore in una goccia”, nata nel luglio 2015 per iniziativa di Giuseppe Noia (dell’Università Cattolica, Roma) insieme alla moglie Anna Luisa La Teano e ad Angela Bozzo, si impegna a sostenere concretamente tutte le donne, in gravidanza e non, con un’assistenza basata sulla vita, un’accoglienza amorevole, un accompagnamento della vita nascente nella fede e nella Speranza, intervenendo umanamente con i più alti standard medici, etici e scientifici. Si rivolge, dunque, in primis, alle famiglie, alle donne e ai bambini, ma anche al mondo medico-scientifico con finalità di ricerca, informative e di diffusione di approcci medico-paziente che non vadano a ledere e mortificare la dignità e la sacralità della vita nascente e delle famiglie ad essa legate.