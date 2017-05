Solidarietà: Bologna, domani inaugurazione culla per la vita

Una “culla per la vita” che accolga i neonati le cui mamme non possono tenere con sé. Realizzata a Bologna, presso la Casa generalizia delle Suore Minime dell’addolorata di S. Clelia Barbieri, in via Tambroni 13, verrà inaugurata domani con un convegno al Teatro Alemanni (via Mazzini 65, ore 9-12) promosso dall’Associazione medici cattolici italiani-Sezione di Bologna “Giuseppe Moscati”. Alle 11.30 l’arcivescovo, mons. Matteo Maria Zuppi, poterà il suo saluto al convegno e, a seguire, benedirà la culla, che rappresenta il completamento, al di fuori dell’ospedale, della legge sul parto in anonimato.

Si tratta della 56ª culla finora realizzata in Italia, grazie al sostegno del Movimento per la vita. Per ora sono state eseguite la parte muraria e la parte elettronica del progetto, con il collegamento alla Casa delle suore. Resta da realizzare il collegamento videofonico con la terapia intensiva neonatologica dell’ospedale Sant’Orsola, per il quale l’Amci di Bologna ha in corso una raccolta fondi.