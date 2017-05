Russia: Mosca, veglia di Pentecoste. Mons. Pezzi invita i cristiani a pregare insieme. “Ci unisce l’appartenenza a Gesù”

“Cari fratelli e sorelle, vi invito tutti, ma soprattutto i giovani, a partecipare alla veglia di preghiera, che si terrà nella cattedrale il 3 giugno alle ore 21, alla vigilia della Pentecoste”. Con un breve messaggio l’arcivescovo di Mosca Paolo Pezzi chiede a tutti di unirsi alla serata di preghiera in preparazione alla festa della Pentecoste che quest’anno vuole “dedicare alla preghiera per i cristiani, nostri fratelli e sorelle che sono perseguitati in tutto il mondo, soprattutto in Terra Santa e nel Medio Oriente” perché, scrive l’arcivescovo riprendendo un passo dell’apostolo Paolo, “se un membro soffre, tutte le membra soffrono”. Inoltre quest’anno mons. Pezzi scrive di aver “deciso di invitare a questa veglia cristiani di altre confessioni che sono a Mosca, e che desiderano partecipare alla preghiera insieme a noi. Ci unisce tutti l’appartenenza a Cristo mediante il battesimo”. Continuano intanto a Mosca i preparativi per accogliere la visita delle reliquie di San Nicola che resteranno nella cattedrale di Cristo salvatore a Mosca dal 21 maggio al 12 luglio prossimi e poi a San Pietroburgo fino al 28 luglio. Il servizio d’informazione del patriarcato annuncia la messa in rete di un sito web dedicato all’evento http://nikola2017.ru, comunicando che le reliquie potranno essere visitate dai pellegrini a partire dalle 12 del 22 maggio e poi ogni giorno tra le 8 alle 21 .