Riforma Terzo settore: Forum, “passi avanti, ma bisogna fare di più e meglio”

Il Consiglio dei ministri ha appena approvato i decreti attuativi della legge di riforma del Terzo settore e questi saranno inviati alle Camere per i necessari pareri prima della loro adozione definitiva. “Grazie alla modalità di lavoro introdotta con l’accordo di collaborazione tra Forum e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 aprile – si legge in una nota del Forum del Terzo settore -, sono stati fatti importanti passi avanti nella stesura dei testi. Poche settimane di lavoro efficace, ma insufficienti ad affrontare in modo compiuto una materia estremamente complessa”. “Ci sono stati sicuramente dei miglioramenti – commenta la portavoce del Forum, Claudia Fiaschi – ma i decreti scontano tempi troppo stretti per un’utile discussione su tutte le previsioni della delega. Per questo abbiamo sostenuto la necessità di una proroga. Ciò che è stato votato oggi in Consiglio dei ministri ci soddisfa solo in parte e avvertiamo la necessità, sulla base dell’accordo del 27 aprile, di una ripresa immediata del confronto istituzionale per trovare soluzioni alle criticità che permangono”.

Di queste, nei decreti approvati, almeno tre preoccupano in modo particolare. Per il Forum, “le modifiche introdotte all’ultimo minuto sul dlgs ‘impresa sociale’ mettono a rischio la sopravvivenza della cooperazione sociale, la più importante esperienza di economia sociale e civile su base democratica e partecipativa del nostro Paese. È necessario un supplemento di lavoro sulla fiscalità, a partire dall’applicazione della l.398/91, per superare, in alcuni casi, appesantimenti del carico fiscale soprattutto per l’associazionismo. Le previsioni che dovranno regolare la vita delle organizzazioni tendono a limitare oltre il necessario le libertà e le autonomie statutarie che sono alla base dell’iniziativa associativa e incrementano il carico burocratico sulle associazioni”.

“Chiediamo – conclude il Forum – al Parlamento di valutare l’opportunità di una proroga che potrebbe permettere una migliore scrittura della legge. Confermiamo la nostra disponibilità a lavorare fin da ora con il Parlamento e il Governo per il miglioramento di norme così essenziali per lo sviluppo del Terzo settore, componente fondamentale della società e dell’economia nazionale”.