Polonia: messaggio dei vescovi per 100° apparizioni di Fatima. “Ritrovare audacia per rinnovamento spirituale”

“Giovanni Paolo II ha avuto dei meriti particolari nella lettura del messaggio di Fatima”: lo scrivono i vescovi polacchi in uno speciale messaggio in occasione del 100o delle apparizioni. Ricordando l’attentato a Wojtyla, compiuto il 13 maggio 1981, i presuli rammentano che il pontefice avesse particolarmente a cuore la disgregazione delle strutture comuniste in Russia e che “solo l’atto di affidamento del mondo al cuore immacolato di Maria” da lui compiuto il 15 marzo 1984 è stato giudicato da suor Lucia, una dei tre veggenti, “come l’adempimento dell’auspicio della Madonna” rivelato ai tre pastorelli in quanto “compiuto pubblicamente e nell’unità con tutti i vescovi del mondo”. I presuli si augurano che la Polonia “trovi l’audacia necessaria per un grande rinnovamento spirituale” e possa essere de “incoraggiamento e sostegno morale anche per altri popoli”. Invitando i fedeli a partecipare alle celebrazioni mariane del primo sabato di ogni mese, i vescovi preannunciano il solenne rinnovo dell’Atto di affidamento della Polonia al cuore immacolato di Maria che avverrà nel santuario della Madonna di Fatima a Zakopane il 6 giugno prossimo, e sarà ripetuto l’8 settembre in occasione della Festa della natività della Vergine.