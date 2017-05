Papa Francesco: prima di partire ha salutato sei donne “con storie di sofferenze e disagi”. Il telegramma al presidente Mattarella

Prima di lasciare Casa Santa Marta alla volta del Portogallo, il Papa ha salutato sei donne con storie personali di sofferenze e disagi. Due di loro sono in stato interessante, altre erano accompagnate dai loro figli. A riferirlo è la Sala Stampa della Santa Sede. “Nel lasciare il suolo italiano per recarmi in Portogallo in occasione del centenario delle apparizioni della Beata Vergine Maria a Fatima – si legge nel telegramma inviato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel momento di lasciare il territorio italiano – mi è caro rivolgere a lei il mio deferente saluto e mentre mi accingo ad incontrare pellegrini e specialmente malati che da tutto il mondo accorrono in quel santuario mariano per trovare luce e speranza invoco la benedizione del Signore sull’intera nazione italiana in particolare su quanti soffrono nel corpo e nello spirito”.