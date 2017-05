Papa Francesco: partito per il Portogallo, mentre migliaia di fedeli raggiungono il santuario di Fatima

È partito poco dopo le 14, da Fiumicino, l’aereo con a bordo il Papa diretto alla base aerea di Monte Real, dove arriverà alle 17.20 italiane. “Con Maria, pellegrino nella speranza e nella pace”, il motto del diciannovesimo viaggio internazionale di Papa Francesco, destinazione Fatima. Decine di migliaia di pellegrini, intanto, provenienti da almeno cinquanta paesi, stanno raggiungendo il santuario per partecipare alle celebrazioni del primo centenario delle apparizioni mariane, presiedute da Francesco, che in un videomessaggio alla vigilia della partenza ha assicurato che affiderà tutti alla Vergine Maria, nessuno escluso: “Ringraziamo Dio per la guarigione di Lucas e sappiamo con tutta la fede del nostro cuore che questo miracolo è dovuto all’intercessione dei pastorelli Francesco e Giacinta”. Alla vigilia dell’arrivo del Papa, nel santuario di Fatima – riferisce Radio Vaticana – il padre di Lucas Maeda de Oliveira, il bimbo brasiliano la cui guarigione miracolosa ha portato alla proclamazione della santità dei due pastorelli, esprime, assieme alla moglie, la grande gioia per aver contribuito alla canonizzazione dei primi due bambini della storia della Chiesa. A Monte Real, dopo l’incontro privato con il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, si trasferirà in elicottero a Fatima. Subito la visita alla Cappellina delle apparizioni e – dopo cena – la benedizione delle candele e la recita del Santo Rosario. Domani, di fronte alla basilica di Fatima, celebrerà la canonizzazione di Francesco e Giacinta Marto, a un secolo esatto dalla prima apparizione mariana di cui furono testimoni con la cugina Lucia, momento culminate del suo pellegrinaggio di pace e speranza.