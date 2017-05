Papa Francesco: sull’aereo per Fatima, “un viaggio di preghiera, di incontro con il Signore e con la Santa Madre di Dio”

L'Osservatore Romano (www.photo.va) / SIR)

“Buon pomeriggio e grazie per questa compagnia e per il lavoro che farete in questo viaggio, che, come ha detto Greg (Burke, ndr), è un po’ speciale: è un viaggio di preghiera, di incontro con il Signore e con la Santa Madre di Dio. Grazie per la compagnia, e andiamo avanti”. Queste le parole rivolte da Papa Francesco ai giornalisti durante il volo in aereo per Fatima. Il saluto del Papa è stato introdotto dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Greg Burke: “Grazie, Santo Padre. Buon pomeriggio. Solo due settimane dall’ultimo viaggio: un viaggio molto diverso. Normalmente la gente, quando fa un viaggio con il Papa, dice: ‘Preghiamo per voi!’. Questa volta, essendo a Fátima, tutti ci hanno detto: ‘Pregate per noi’, perché è Fátima. Ci sono diversi nuovi [giornalisti], perché c’è un buon gruppo di portoghesi, e approfitto per dire che questo è un momento di saluto, non è il momento di raccontare vita, morte e miracoli. Dobbiamo rispettare i tempi del Santo Padre: un po’ per mangiare, un po’ per riposare…, immagino anche per pregare… Grazie”.