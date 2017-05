Papa a Fatima: firma del Libro d’Onore nella Cappella della base aerea di Monte Real

L'Osservatore Romano (www.photo.va) / SIR)

“Affido il personale della Base Aerea e i suoi familiari alla Madonna di Fátima, chiedendo che vegli per la loro incolumità e li conservi fedeli servitori del bene comune e della pace”. Queste le parole scritte dal Papa alle 16.55 di questo pomeriggio, nel Libro d’Onore della Cappella della Base Aerea di Monte Real, al suo arrivo in Portogallo, dove è stato accolto da due cappellani. Dopo l’omaggio floreale di due bambini vestiti con gli abiti tradizionali, il Papa ha sostato in adorazione silenziosa del Santissimo. Dopo la consegna di un dono e dopo aver apposto la firma sul Libro d’Onore, Papa Francesco ha lasciato in elicottero la Base Aerea di Monte Real diretto allo Stadio di Fatima, dove ha poi pronunciato il suo primo discorso, sotto forma di una preghiera pubblica che ha fatto seguito alla preghiera privata davanti alla Statua della Madonna alla Cappellina delle Apparizioni.