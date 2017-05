Papa a Fatima: “Cappellina delle Apparizioni”, preghiera privata e preghiera pubblica. “Saremo la Chiesa vestita di bianco”

“Pellegrino della pace, imploro per il mondo la concordia fra tutti i popoli; pellegrino della speranza, vengo come profeta e messaggero per lavare i piedi a tutti”. Sono le prime parole della preghiera pubblica – primo discorso del Papa in Portogallo – dopo il momento di preghiera privata davanti all’immagine della Madonna alla “Cappellina delle Apparizioni”, che ricorda il luogo dove è apparsa la “Signora” ai tre pastorelli, due dei quali – primi bambini non martiri ad essere canonizzati nella storia della Chiesa – verranno proclamati santi nella Messa di domani. Nel percorso in “papamobile” verso il Santuario di Fatima, il Papa è stato accolto dall’ovazione di una folla sterminata di persone che lo attendevano dalle prime ore del giorno. Il momento di preghiera privato è durato circa 10 minuti, durante i quali Francesco è rimasto in silenzio assoluto davanti alla statua della Madonna. “Guarda i dolori della famiglia umana che geme e piange in questa valle di lacrime”, una delle invocazioni mariane di Bergoglio nella preghiera pubblica: “Fa’ che seguiamo l’esempio dei Beati Francesco e Giacinta, e di quanti si consacrano all’annuncio del Vangelo”. “Percorreremo così ogni rotta, andremo pellegrini lungo tutte le vie, abbatteremo tutti i muri e supereremo ogni frontiera, uscendo verso tutte le periferie, manifestando la giustizia e la pace di Dio. Saremo, nella gioia del Vangelo, la Chiesa vestita di bianco, del candore lavato nel sangue dell’Agnello versato anche oggi nelle guerre che distruggono il mondo in cui viviamo”. Il Papa è arrivato in elicottero allo stadio di Fatima alle 17.35 locali. Al suo arrivo è stato accolto dal vescovo di Leiria-Fátima, monsignor António Augusto dos Santos Marto, e dal sindaco della città. Al suo arrivo alla “Cappellina delle Apparizioni”, nei cui pressi si sono riuniti circa 1.000 bambini, è stato accolto dal rettore del Santuario. Al termine del momento di preghiera, dopo la benedizione finale e prima di recarsi in auto alla Casa “Nossa Senhora do Carmo” dove alloggia, Francesco farà dono di una Rosa d’Oro alla Vergine di Fatima.