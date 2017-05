G7 finanze: Coldiretti, speculazione sul grano ha bruciato 30 miliardi di dollari

La speculazione sulla fame ha bruciato nel mondo quasi 30 miliardi di dollari solo per il grano, con le quotazioni internazionali che sono ridotte in un anno da 5,35 dollari per bushel a poco più di 4,33 dollari per bushel (27,216 chili), senza alcun beneficio per i consumatori ma con milioni di contadini in ginocchio. Una situazione che emerge da un’analisi della Coldiretti presentata in occasione del G7 delle Finanze di Bari, in Puglia, che detiene il primato nella produzione di grano duro in Italia. Denunciando “che l’andamento delle quotazioni dei prodotti agricoli è fortemente condizionato dai movimenti di capitale che si spostano con facilità dai mercati finanziari a quelli delle materie prime come il petrolio, i metalli preziosi fino al grano, che è quotato come una qualsiasi altra merce al Chicago Board of Trade, punto di riferimento o del mercato delle materie prime agricole a livello internazionale”, Coldiretti osserva che le manovre finanziarie sul cibo “stanno ‘giocando’ senza regole sui prezzi delle materie prime agricole dove hanno provocato una grande volatilità, impedendo la programmazione e la sicurezza degli approvvigionamenti in molti Paesi”.

“Nonostante il forte calo dei prezzi alla produzione agricola – denuncia la Coldiretti – quelli al consumo rimangono alti con conseguenti difficoltà per i più poveri, dove resta alta l’insicurezza alimentare con circa 800 milioni di persone che soffrono la fame secondo la Fao”. Per invitare i grandi poteri economici e finanziari a combattere le speculazioni e a difendere le risorse primarie della terra la Coldiretti ha preparato per l’occasione a Bari il panino Doc più grande del mondo con il pane doc di Altamura, lungo 3 metri e pesante 1,5 quintali, farcito con i salumi tradizionali della Puglia.