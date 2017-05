Francia: firmato accordo per restauro della cattedrale Notre-Dame. Previsti 60 milioni di euro in 10 anni

È stato firmato un “accordo-quadro” che prevede la destinazione di 60 milioni di euro in 10 anni per il restauro della cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Ne dà notizia l’arcidiocesi di Parigi in un comunicato in cui si fa sapere che l’accordo è stato firmato il 9 maggio al Palazzo dell’Eliseo da Audrey Azoulay, ministro della Cultura e della Comunicazione, e dal cardinale André Vingt-Trois, arcivescovo di Parigi, in presenza del presidente della Repubblica, François Hollande, e del sindaco di Parigi, Anne Hidalgo. I lavori di restauro – fa sapere l’arcidiocesi – si concentreranno sul coro, gli archi rampanti della navata, le vetrate, il portale del transetto, la passerella e la statuaria della sacrestia. Il lavoro sarà finanziato dal ministero della Cultura e della Comunicazione e dalle sponsorizzazioni che cercherà la “Fondation Avenir du Patrimoine à Paris”, sotto l’egida della Fondation Notre Dame. Il contributo dello Stato è di 2 milioni l’anno e non sarà “a scapito dell’azione condotta in parallelo nei confronti di tutti i monumenti storici”. La cattedrale è stato oggetto per molti anni di importanti lavori di restauro, in particolare, per le operazioni intraprese di recente per la guglia. Questo accordo quadro indica la volontà del ministero di aumentare il vasto programma di opere necessarie “per la conservazione di uno degli edifici più emblematici di Parigi”.