Formazione: in Valsassina l'”Agorà del Mediterraneo” del Centro orientamento educativo

Torna a giugno l’appuntamento culturale sul Mar Mediterraneo promosso dall’associazione Centro orientamento educativo dal titolo “Agorà del Mediterraneo”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Le giornate di studio attorno al “Mare nostrum” si terranno venerdì 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio a Barzio, comune della Valsassina (Lecco). Gli incontri, curati da Chiara Zappa, giornalista esperta di politica e culture del Mediterraneo, “vedranno la partecipazione di studiosi e cittadini che si alterneranno sul palco, dando vita a momenti di approfondimento culturale, geopolitico e religioso”. “Ma ci saranno anche incontri tematici, tavole rotonde, spazi di confronto e dibattito, insieme a cinema, musica e sapori”. Ai tempi della Brexit e dei populismi che divampano in Occidente – si legge in un comunicato – l’identità dell’Europa può ripartire dal sud? Dal terrorismo alle migrazioni, il Mediterraneo si deve arrendere all’instabilità? E di fronte ai settarismi che riprendono forza in modo inquietante, che cosa hanno da dire i musulmani d’Italia e i cristiani del Medio Oriente?”. Saranno questi i temi principali al centro del convegno, che si terrà nella cornice di Barzio, tra il lago di Lecco e i monti della Valsassina. Per iscriversi, è necessario un contributo di 100 euro che comprende il vitto e l’alloggio. Per ulteriori informazioni: p.cattaneo@coeweb.org