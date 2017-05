Famiglie: Forum Marche, il 20 maggio a Senigallia convegno sulle “Politiche familiari locali”

Sarà dedicato alle “Politiche familiari locali” il convegno organizzato dal Forum delle associazioni familiari delle Marche che si svolgerà il 20 maggio a Senigallia. L’iniziativa, ospitata dalle 8.30 alle 12.30 presso l’auditorium San Rocco, sarà un’occasione – si legge in una nota – per “sensibilizzare gli amministratori dei Comuni delle Marche e i funzionari degli stessi Comuni in merito alle politiche familiari”. Si parlerà infatti di “Cos’è una politica familiare e perché”, “Quali politiche familiari”, “Tariffe, tributi, servizi per la famiglia” e “Fattore famiglia”. Interverranno Roberto Bolzonaro, membro del direttivo del Forum delle Associazioni familiari e dell’Osservatorio per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e Maurizio Bernardi, già sindaco di Castelnuovo del Garda ed ex presidente nazionale dell’Associazione delle famiglie (Afi). Nel corso della mattinata verranno presentate alcune buone pratiche portate avanti dai Comuni virtuosi delle “Reti dei Comuni amici della famiglia”. “Le politiche familiari ripartono dal basso”, prosegue la nota, rilevando che questo “vuol dire raccogliere le buone prassi del territorio, metterle in rete, raccontarle all’amico amministratore che abita nel paese vicino e moltiplicare le iniziative che servono per espandere il bene comune a misura di famiglia”. “L’iniziativa – aggiungono gli organizzatori – intende aiutare i Comuni che desiderano mettersi in rete per scambiare buone pratiche, nel rispetto dell’identità locale, nella convinzione che una rete sia più forte quanto più simili e più coesi sono gli anelli che la compongono”.