Diocesi: Spoleto-Norcia, presentata l’App turistica e culturale “Duomo di Spoleto”

Si chiama “Duomo di Spoleto” ed è l’innovativa App che consente ai turisti di vivere un’esperienza unica immergendoli in tutti i luoghi e le opere della storica Cattedrale di Santa Maria Assunta di Spoleto. La presentazione è avvenuta oggi a Spoleto alla presenza, tra gli altri, dell’arcivescovo, mons. Renato Boccardo, di mons. Giampiero Ceccarelli, direttore dell’Ufficio per i Beni culturali ecclesiastici dell’Archidiocesi e di Consalvo Cattuto, della “Catnic” srl, la società che ha progettato l’App. Massima semplicità d’uso, l’App presenta 36 schede con contenuti testuali, oltre 80 foto (di cui 14 a 360 gradi) e contenuti audio. L’App permette di localizzare automaticamente lo smartphone all’interno dell’edificio attraverso l’interazione con dei beacon bluetooth e di suggerire i contenuti più adatti in base alla posizione; contiene oltre 50 minuti di narrazione audio relativi ai testi presenti e può essere quindi anche utilizzata come audio guida. La App, in cinque lingue, è scaricabile gratuitamente nella sua versione base (scatto a 360 gradi e audio-descrizione dell’esterno e del campanile); le audio-descrizioni degli ambienti interni e i relativi scatti a 360 gradi possono essere sbloccati effettuando un acquisto in-app di 1,99 euro, contributo che servirà per la manutenzione della Cattedrale. È possibile già da ora scaricare la App con sistema android al seguente link https://play.google.com/store/apps/details?id=it.catnic.duomo. Per il sistema Ios di Apple occorre attendere quattro-cinque giorni.