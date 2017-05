Diocesi: Sorrento-Castellammare, grande gioia per la presenza delle reliquie di Santa Bernadette Soubirous

Sono giunti al termine gli otto giorni che hanno visto l’arcidiocesi di Sorrento–Castellammare di Stabia accogliere e ospitare le reliquie di S. Bernadette Soubirous, nella cattedrale di Sorrento, nella concattedrale di Castellammare di Stabia e nella parrocchia S. Maria delle Grazie di Massa Lubrense. I momenti di preghiera, le adorazioni e le celebrazioni eucaristiche sono state presiedute dall’arcivescovo, mons. Francesco Alfano, e da altri presbiteri della diocesi.

Ultima tappa del pellegrinaggio italiano partito il primo marzo è stata proprio la sosta nell’arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia. Questa mattina il vicario generale, don Mario Cafiero, e Immacolata Cosenza, responsabile dell’Opera diocesana pellegrinaggi, sono partiti alla volta di Lourdes per accompagnare le reliquie fino alla cripta del santuario mariano francese. “Un’esperienza straordinaria accogliere e sapere di dover riaccompagnare le reliquie – ha affermato don Cafiero –. Nel reliquiario c’è una costola, una delle parti che ha sentito più probabilmente il battito del cuore di Bernadette. Ci auguriamo che nella nostra diocesi rimanga impresso, come in questa costola, l’amore per la Vergine e la devozione vera per la Madre di Dio e Madre Nostra”.