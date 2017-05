Diocesi: Piazza Armerina, apre ad Enna “l’Emporio Hope” per “aiutare i poveri a fare la spesa in modo dignitoso”

Ha aperto ufficialmente agli utenti l’Emporio Hope di Enna. Nasce “per sostenere i poveri, salvaguardando la loro dignità di persone, seppur bisognose, da rispettare e aiutare”. L’idea porta la firma dell’omonima associazione formata da giovani ennesi guidati da Walter Cardaci e ha avuto da subito il sostegno pieno e concreto della diocesi. All’inaugurazione, ieri sera, era presente il vescovo di Piazza Armerina (di cui Enna fa parte), mons. Rosario Gisana, che ha scelto di esserci personalmente anche a tutti i passaggi, sia progettuali che istituzionali, che hanno portato alla realizzazione del progetto. “L’intento – spiega il vescovo – è di aiutare la gente povera a fare la spesa in modo dignitoso, vale a dire dando la possibilità di poter accendere ad un emporio che offre una scelta, che sia anche il gusto di acquisire prodotti in modo libero e rispettando la propria dignità. Certo, ci si avvale di una strumentazione di verifica sulla condizione di povertà, ma la struttura permette di superare l’umiliazione del pacco di spesa già confezionato”. L’emporio rientra nel circuito delle attività Caritas e diventa “espressione di una splendida sinergia pastorale” tra il gruppo Gifra di Pergusa e la Caritas diocesana. “Affinché l’emporio possa costantemente essere rifornito – aggiunge mons. Gisana -, occorre però la collaborazione delle parrocchie. È così che entra in gioco la Caritas, il cui compito sarà quello di sollecitare le parrocchie a raccogliere derrate, per mantenere l’emporio in uno stato di buon approvvigionamento”. L’emporio, che ha sede in via Filippo Paladini, è già in funzione, ma raggiungerà pieno ritmo a giugno.