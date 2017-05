Diocesi: Casale Monferrato, domani la Giornata con il mondo del lavoro dedicata al cammino di crescita e di formazione dei giovani

Sarà l’Istituto Sacro Cuore di Casale Monferrato ad ospitare domani, sabato 13 maggio, la Giornata della Chiesa casalese con il mondo del lavoro. L’iniziativa, in programma dalle 9 alle 12.30, è organizzata dai Servizi diocesani per la pastorale scolastica e per la pastorale sociale e il lavoro. “L’incontro si colloca nella prospettiva della Settimana Sociale che si terrà a Cagliari del prossimo ottobre e in vista del Sinodo su ‘i giovani, la fede e il discernimento vocazionale’ del 2018”, spiegano gli organizzatori, per i quali “i molti riferimenti di Papa Francesco richiamano la nostra attenzione ai giovani, ci sollecitano in quanto adulti a prenderci cura con doverosa dedizione del mondo giovanile, del suo oggi e del suo futuro, nel nostro essere compagni del loro cammino di crescita e di formazione anche al lavoro”. I partecipanti si confronteranno in laboratori su diverse tematiche: vocazione e dignità personale; formazione al lavoro; competenze e capacità; opportunità, spazi e offerta di lavoro; bene comune e sviluppo integrale di tutti. “Da questo incontro – proseguono – possono nascere proposte, impegni e collaborazioni che aprono cammini innovativi e anche slanci fiduciosi da portare nei propri posti di vita lavoro e servizio al bene”. Alle 10.30 il vescovo di Casale Monferrato, monsignor Alceste Catella, presiederà la celebrazione eucaristia a cui seguirà l’inaugurazione dei nuovi locali del Ciofs (Centro italiano Opere femminili salesiane) attivo presso l’Istituto.