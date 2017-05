Cultura: Bologna, lunedì 15 alla Fter convegno su “Sport: etica ed estetica”

Una tavola rotonda ideata e promossa dagli studenti della Facoltà teologica dell’Emilia Romagna (Fter) sul tema “Sport: etica ed estetica”. È in programma lunedì 15 maggio a Bologna (alle 16.30 presso la sede della Facoltà, piazzale Bacchelli 4). L’incontro sarà introdotto dal vescovo di Bologna, mons. Matteo Maria Zuppi; ospite d’onore sarà Adam Masina, calciatore del Bologna FC 1909, che dialogherà con il giornalista Luca Orsi. Interverranno anche Marco De Marchi, ex calciatore di Bologna e Juventus e attuale presidente dell’Associazione “We Love Football”; Giovanna Russo, sociologa e docente dell’Università di Bologna; don Federico Badiali, docente della Fter.

“Oggi – osserva Giovanna Russo – lo sport è un fenomeno ricco di sfaccettature: luogo di evasione, di benessere, ma anche spazio di socializzazione. È soprattutto un fatto culturale, espressione di una società tesa alla ricerca di una migliore qualità della vita: più sana, attiva e socialmente partecipata. È una piattaforma relazionale, in cui i giovani possono costruire la propria identità, imparare i valori e includere gli altri nella propria vita”. Il convegno vuole approfondire da tre punti di vista – sportivo, sociologico e teologico – le questioni umane che ruotano intorno alla pratica sportiva e alla cura del corpo, con un occhio di riguardo alle giovani generazioni.