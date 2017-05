Chiesa greco-cattolica ucraina: Schevchuk in visita a Tortona e a Perugia 

Il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina (Cgcu), Sua Beatitudine Sviatoslav Schevchuk, inizierà una visita in Italia, prima a Tortona e in seguito a Perugia. Il 15 maggio sarà nella città di Tortona – informa una nota – in occasione della celebrazione del 15° anniversario del servizio pastorale della Congregazione dei Padri Orionisti in Ucraina. Nel corso dei due giorni di permanenza Schevchuk parteciperà ai festeggiamenti, visiterà il Santuario della Madonna della Guardia che ospita le reliquie del santo e incontrerà la gerarchia locale. L’evento principale sarà la Divina Liturgia in rito bizantino-ucraino celebrata presso il Santuario della Madonna della Guardia alla quale parteciperanno anche i migranti ucraini locali e le altre comunità della Chiesa ucraina greco-cattolica presenti nel Nord Italia. Il 17 maggio il Capo della Cgcu si recherà all’arcidiocesi di Perugia. Il programma comprende la visita del Santuario di san Francesco ad Assisi, il viaggio ad Urbania, alla tomba della Serva di Dio Maria Teresa Carloni strettamente legata alla persona del prigioniero dei campi sovietici, cardinale Josyf Slipyj, l’incontro con i membri dell’Organizzazione di beneficenza “La Gomena”; è prevista anche la partecipazione all’inaugurazione della conferenza filosofica che si terrà all’Università di Perugia. Inoltre, l’arcivescovo maggiore si incontrerà con i vescovi dell’Umbria e le autorità locali. Il 18 maggio alle 14.30, nella cattedrale di s. Lorenzo dell’arcidiocesi di Perugia, Schevchuk pregherà per l’Ucraina e pronuncerà il sermone ai migranti ucraini presenti in Umbria.