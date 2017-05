Avvenire: i temi della prima pagina di domani 13 maggio. Riforma Terzo settore, Papa a Fatima, rinvio decreto vaccini

La riforma del Terzo settore al via con l’approvazione dei decreti delegati. È dedicato a questo tema il titolo di apertura di “Avvenire” che segnala il passo in avanti nella valorizzazione delle attività non profit nel nostro Paese, ma anche alcuni rischi di errore come, ad esempio, la “militarizzazione” della Croce rossa che sarebbe posta sotto il controllo del Ministero della Difesa.

Al centro della pagina domina invece la fotocronaca con l’arrivo del Papa a Fatima e la sua prima preghiera al santuario della Madonna. Inizio del viaggio a cui è dedicato anche l’editoriale a firma di Stefania Falasca.

Completano la prima pagina, oltre ai richiami sui fatti di cronaca come la bomba all’ufficio postale di Roma e il rinvio a settimana prossima del decreto sui vaccini, un titolo sull’uccisione di Miriam Elizabeth Rodrìguez Martìnez, la mamma che aveva sfidato i Narcos dopo che la figlia era desaparecida.