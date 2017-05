Associazioni: Misericordie, fino a domenica l’assemblea nazionale

Allegati Programma assemblea Misericordie

Prende il via questa sera, per proseguire fino a domenica l’assemblea nazionale delle Misericordie Italiane ad Assisi – Santa Maria degli Angeli all’interno dell’hotel Domus Pacis. Saranno presenti governatori e volontari provenienti da tutta Italia per discutere sul futuro delle Misericordie italiane, fare il punto sull’attività svolta e per votare il nuovo presidente ed il consiglio. I lavori dell’Assemblea prenderanno il via domani, sabato 13, alle 9.30 all’interno dell’auditorium “Il Cantico” con i saluti e gli interventi delle autorità e la relazione di Roberto Trucchi, presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. Tra gli interventi Rosa Maria Di Giorgi, vicepresidente del Senato; don Carmine Arice, direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute della Cei; Fabrizio Pregliasco, presidente di Anpas nazionale; Claudia Fiaschi, portavoce del Forum del Terzo Settore; Roberto Giarola, direttore dell’Ufficio volontariato del Dipartimento di Protezione Civile; Paolo Scura, presidente regionale della Croce Rossa dell’Umbria; il sindaco di Assisi Stefania Proietti e l’assessore Claudia Maria Travicelli. Contemporaneamente nella sala “Perfetta Letizia” ci sarà il G.eMMe day al quale parteciperanno i giovani volontari delle Misericordie Italiane. Il pomeriggio sarà dedicato all’approvazione del bilancio consuntivo 2016 e del bilancio preventivo 2017. Contemporaneamente alle attività saranno aperti i seggi elettorali. Alle 17 si chiuderanno i seggi e, dopo lo scrutinio, saranno eletti il nuovo Presidente ed il nuovo consiglio.