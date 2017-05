Solidarietà: Altamura, il 12 maggio la XX edizione del “Magna Grecia Awards”

Saranno otto le persone, legate all’impegno sociale e civile, che venerdì 12 maggio, ad Altamura, verranno premiate per la XX edizione del “Magna Grecia Awards”. A ricevere il riconoscimento saranno la cantante Chiara Galiazzo (premio “Galliope”), l’atleta paralimpica Nicole Orlando (premio “Exepli Gratia”), Maria Luisa Trussardi (premio “Civil Servant”), Catello Maresca e Paolo Borrometi (riconoscimento “Eccellenza – Franco Salvatore”), Franco e Andrea Antonello (premio “Spes”). Il riconoscimento “Humanae Vitae” andrà invece a Ben Mbarek Humane, il musulmano che vive grazie al cuore trapiantato di un cristiano. La cerimonia, ospitata dalle 20 presso il Teatro Mercandante, sarà condotta da Fabio Salvatore, fondatore e presidente del Premio, con l’attrice Sarah Maestri e la conduttrice Mary De Gennaro. Madrina della 20ª edizione sarà Lorella Cuccarini. Ospiti della serata anche alcuni degli “ambassador” del “Magna Grecia Awards”: l’attore Enrico Oetiker, il prete anti-camorra don Aniello Manganiello, il giornalista e conduttore di Skysport24 Mario Giunta e il ballerino Pasquale Di Nuzzo. “Quest’anno – si legge in una nota – il ‘Magna Grecia Awards’ ha scelto di sostenere l’associazione ‘Trenta ore per la vita’, in particolare modo il progetto ‘Home’, perché ogni bambino malato di cancro ha bisogno sempre di una casa, anche in ospedale, attraverso un’attività di for racing durante il corso dell’evento”.