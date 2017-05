Sinodo 2018: Chiese di Sicilia, in cammino con i giovani “per scorgere la bellezza di essere discepoli”

Ha appena raggiunto tutti i giovani di Sicilia, i parroci, i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose, i direttori diocesani di Pastorale giovanile e di Pastorale vocazionale e i tutti i Seminari dell’Isola il materiale che segnerà il ritmo della preparazione alla celebrazione del Sinodo dei vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. “Camminiamo insieme” è l’esortazione dell’Ufficio regionale per i giovani e del Centro regionale per le vocazioni che hanno sintetizzato in una brochure le iniziative siciliane che precedono e accompagnano l’evento. Il programma è pensato come un vero percorso a tappe lungo l’anno pastorale 2017-2018, a partire dalle attività estive destinate alla formazione dei giovani di Sicilia. I due Uffici della Conferenza episcopale siciliana propongono innanzitutto il 5° percorso per gli animatori nella Pastorale giovanile e vocazionale che si terrà a Baida (Palermo) dal lunedì 28 al mercoledì 30 agosto 2017 e che indicherà come esempio concreto di vita la beata Pina Suriano.

“Vorremmo starvi accanto fino al 2018 e oltre, compagni sinodali e solidali, nel cammino verso l’incontro dei vescovi che vi riguarda direttamente. In questo viaggio – dicono don Dario Mostaccio e don Giuseppe Licciradi, direttori degli Uffici regionali, rivolgendosi ai giovani -, abbiamo indicato alcune tappe per raggiungere l’obiettivo: cambiare la propria vita perché, per dirla con Paulo Coelho, ‘quando si va verso un obiettivo, è molto importante prestare attenzione al cammino, che ci insegna sempre la migliore maniera di arrivare e ci arricchisce mentre lo percorriamo’. Vorremmo aiutarvi ad identificare una mappa che coinvolga la nostra esistenza, vorremmo metterci in ascolto delle vostre storie per scorgervi la bellezza, lo stupore e la meraviglia dell’essere discepoli del Signore; vorremmo rintracciare le coordinate della vostra esistenza per intravedere Colui che è all’origine della vita e di ogni scelta di Amore”. A far da bussola lungo la via è un coloratissimo pieghevole che contiene, oltre alle indicazioni sul cammino universale e su quello della Chiesa italiana, tutti “i passi” che la Chiesa siciliana ha programmato verso il Sinodo del 2018: un momento formativo nel prossimo novembre; il momento dell’incontro e del dialogo che ciascuna diocesi, in sintonia e sinergia, vivrà nella Quaresima 2018; il momento propositivo, prima con un pellegrinaggio e un raduno regionale dei giovani con i vescovi delle Chiese di Sicilia nella primavera del prossimo anno e poi con veglia di preghiera dei giovani italiani alla vigilia del Sinodo, a Roma, l’agosto dello stesso anno.