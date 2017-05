Rogo camper rom: Sant’Egidio, questa sera veglia di preghiera per le tre sorelle uccise

Sarà mons. Paolo Lojudice, delegato Migrantes per il Lazio e membro della Commissione Cei per le migrazioni, a presiedere, questa sera, nella basilica di Santa Maria in Trastevere, una veglia di preghiera promossa dalla Comunità di sant’Egidio dopo la morte di Francesca, Angela ed Elisabeth, le tre sorelle rom di 4, 8 e 20 anni, avvenuta ieri nell’incendio che ha distrutto il loro camper, nel parcheggio di un centro commerciale alla periferia di Roma. Alla veglia parteciperanno autorità cittadine, insieme a famiglie rom e abitanti della Capitale. Per la Migrantes il direttore di Roma e del Lazio, mons. Pierpaolo Felicolo. Ieri sera papa Francesco ha voluto far giungere il suo “conforto” alla famiglia attraverso l’Elemosiniere, mons. Krajewski, che si è recato in visita per portare “un saluto e un aiuto concreto ai genitori e agli otto fratelli”.