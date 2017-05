Rogo camper rom: Roma, alla veglia di preghiera a Santa Maria in Trastevere anche mons. Krajewski

Una basilica di Santa Maria in Trastevere piena in ogni ordine di posti ha accolto e partecipato alla veglia di preghiera per le tre giovani vittime, di origine rom, dell’incendio di ieri mattina ad un camper in sosta alla periferia Est di Roma. Molti i rom e sinti presenti, che con questo gesto hanno voluto essere vicini alla famiglia di Francesca, Angela ed Elisabeth, rispettivamente di 4, 8 e 20 anni. Con loro anche la mamma delle tre vittime e alcuni familiari. L’elemosiniere vaticano mons. Konrad Krajewski è stato seduto tra i fedeli. Ma anche tanti cittadini, volontari della Comunità di Sant’Egidio che ha promosso la veglia e rappresentati della diocesi di Roma, rappresentanti di altre confessioni religiose, il ministro Valeria Fedeli, il prefetto di Roma.

Durante la preghiera il ricordo di tanti bambini rom e sinti morti in varie occasioni. Si è pregato il Signore “perché presso in te trovino pace e beatitudine i piccoli rom e sinti ricordati. Dal cielo ci accompagnino perché sulla terra nutriamo i cuori e le menti con l’intelligenza del tuo amore e nessuno più soffra per abbandono, la violenza, l’indifferenza e il pregiudizio”.