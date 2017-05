+++ Parlamento Ue: in plenaria dibattito su situazione cristiani in Medio Oriente. Gonzales Pons (Ppe), “proteggere le minoranze” +++

(Bruxelles) “La situazione dei cristiani in Medio Oriente”: su questo tema si svolgerà un dibattito nell’emiciclo dell’Europarlamento la prossima settimana a Strasburgo. Il Partito popolare europeo ha infatti insistito perché fosse inserito anche questo tema nel già fitto ordine del giorno della plenaria: la discussione, alla presenza dell’Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini, si svolgerà nel pomeriggio di martedì 16 maggio. A questo proposito l’eurodeputato spagnolo Esteban Gonzalez Pons, vicepresidente del gruppo Ppe, dichiara al Sir: “L’inclusione di questo dibattito nella sessione plenaria del Parlamento europeo è un successo del gruppo Ppe. Noi sosteniamo la tutela delle minoranze religiose in tutto il mondo”; quindi “questa sarà un’occasione importante per denunciare la situazione che in alcuni casi soffrono i cristiani in Medio Oriente e cercare di contribuire a trovare soluzioni efficaci e durature”.