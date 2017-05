Papa Francesco: videomessaggio, a Fatima “nella gioia di condividere con tutti il Vangelo della speranza e della pace”

“Verrò in mezzo a voi nella gioia di condividere con tutti il Vangelo della speranza e della pace”. È quanto dice papa Francesco in un videomessaggio alla nazione portoghese alla vigilia del pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di Fatima. “È nella funzione di Pastore universale – afferma il Papa – che vorrei comparire davanti alla Madonna, offrendole l’omaggio dei più bei ‘fiori’ che Gesù ha affidato alle mie cure (cfr Gv 21,15-17), ossia i fratelli e le sorelle di tutto il mondo redenti dal sangue di Lui, senza escludere nessuno. Ecco perché ho bisogno di voi tutti uniti a me; ho bisogno della vostra comunione – fisica o spirituale, l’importante è che venga dal cuore – per comporre il mio omaggio floreale, la mia ‘rosa d’oro’. E così, formando tutti ‘un cuore solo e un’anima sola’ (cfr At 4,32), vi affiderò alla Madonna, chiedendoLe di sussurrare a ciascuno: ‘Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà fino a Dio’ (Apparizione di giugno 1917)”.

“Con Maria, pellegrino nella speranza e nella pace” recita – ricorda il Papa – il motto del pellegrinaggio, “e in esso si racchiude tutto un programma di conversione. Sono lieto di sapere che, a questo momento benedetto che corona un secolo di momenti benedetti, vi siete preparati con intensa preghiera. Questa allarga il nostro cuore e lo prepara a ricevere i doni di Dio”.