Notizie Sir del giorno: rogo camper rom, caso Buccinasco, cristiani in Medio Oriente, Festival Sabir, previsioni economiche Ue

Rogo camper rom: mons. Lojudice (Roma), “troppi bambini crocifissi”

“Non dovremmo uscire da questa chiesa senza un impegno chiaro e preciso con la nostra coscienza e tra noi: che lavoreremo insieme perché i piccoli non soffrano più”. Lo ha detto mons. Paolo Lojudice, vescovo delegato Migrantes del Lazio e membro della Commissione Cei per le migrazioni, nell’omelia della veglia di preghiera per le tre vittime del rogo di Centocelle a Roma, nel quale ieri hanno perso la vita tre ragazze rom: Francesca, Angelica ed Elisabeth, di 4, 8 e 20 anni. “Dobbiamo pregare e agire tutti insieme perché nessun bambino, in nessuna parte del mondo sia più crocifisso – ha affermato il presule -. Troppi bambini crocifissi!”. (clicca qui)

Buccinasco: caso “spostamento” prima Comunione. Don Braga (parroco), “nessuna eccezione”

In merito alle informazioni apparse oggi su alcuni media “a proposito della parrocchia di Maria Madre della Chiesa in Buccinasco, si precisa che è possibile per tutti i bambini della prima Comunione di questa comunità – come accade ogni anno – cambiare il turno in cui partecipare alle celebrazioni”. Infatti “sono state una decina le famiglie – per motivi differenti – a chiedere e ottenere questa possibilità in vista delle tre celebrazioni di prima Comunione in programma tra sabato e domenica prossima. Tra queste famiglie c’è anche quella della bambina che i giornali menzionano”. Lo chiarisce al Sir il parroco, don Maurizio Braga, proprio in relazione alla sovraesposizione mediatica che si era registrata nelle scorse ore attorno alla parrocchia di Buccinasco. (clicca qui)

Parlamento Ue: in plenaria dibattito su situazione cristiani in Medio Oriente. Gonzales Pons (Ppe), “proteggere le minoranze”

(Bruxelles) “La situazione dei cristiani in Medio Oriente”: su questo tema si svolgerà un dibattito nell’emiciclo dell’Europarlamento la prossima settimana a Strasburgo. Il Partito popolare europeo ha infatti insistito perché fosse inserito anche questo tema nel già fitto ordine del giorno della plenaria: la discussione, alla presenza dell’Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini, si svolgerà nel pomeriggio di martedì 16 maggio. A questo proposito l’eurodeputato spagnolo Esteban Gonzalez Pons, vicepresidente del gruppo Ppe, dichiara al Sir… (clicca qui)

8xmille: Cei per il Nepal, la ricostruzione dopo il sisma comincia da case e agricoltura

A due anni dal disastroso terremoto che nel 2015 ha colpito il Nepal distruggendo 600mila case e causando migliaia di morti e di sfollati, sono stati restituiti i primi report relativi alla ricostruzione finanziata dalla Conferenza episcopale italiana grazie ai fondi dell’8xmille, erogati per tramite della Caritas nepalese. I fondi (3 milioni di euro in due tranche) erano stati stanziati il 27 aprile 2015, immediatamente a ridosso dell’emergenza venutasi a creare nel Paese a causa del sisma e sono stati messi a sistema con l’avvio del Nepal Earthquake Recovery Program (Nerp), un progetto da 24 milioni di euro che ha individuato obiettivi strategici di intervento relativi alle necessità abitative, alla sicurezza sanitaria, alla ricerca di mezzi di sussistenza, al supporto psicosociale. (clicca qui)

Festival Sabir: Forti (Caritas), “attacco a solidarietà sintomo di un Paese che sta smarrendo se stesso”

“L’attacco alla solidarietà è sintomo di un Paese che sta smarrendo se stesso”: lo ha detto oggi Oliviero Forti, responsabile dell’ufficio immigrazione di Caritas italiana, durante l’evento d’inaugurazione della terza edizione di Sabir, il Festival diffuso delle culture mediterranee, in corso fino al 14 maggio a Siracusa. È promosso dall’Arci, insieme ad Acli e Caritas italiana, in collaborazione con Asgi, A Buon Diritto, Carta di Roma e Cgil. Un appuntamento internazionale al quale partecipano esponenti delle principali organizzazioni laiche e cattoliche impegnate per i diritti dei migranti in Italia e all’estero. “Questo Festival è un luogo privilegiato in cui discutere, anche da prospettive diverse, su temi che ci stanno a cuore”, ha precisato Forti. (clicca qui)

Ue: previsioni economiche. Pil della Germania tiene, Regno Unito in frenata. Bene Romania. Italia fanalino di coda

(Bruxelles) Le notevoli differenze del grado di crescita dei Paesi Ue, denunciati dalla Commissione con le previsioni di primavera, si comprendono a fondo analizzando i dati economici Paese per Paese. Gli squilibri principali si misurano con la disoccupazione (ai minimi storici in alcuni Stati, come in Germania, e a livelli fuori controllo in altri, specie nel sud e nell’est europeo) e con i bilanci pubblici (deficit e debito). Ma differenze sostanziali si riscontrano anche per investimenti e consumi privati. Comunque per il 2017 e 2018 nell’Unione nel suo insieme si prevede una crescita del Pil pari all’1,9%. La Germania segna 1,6% per quest’anno e 1,9 nel 2018. L’Italia (che registra una “modesta ripresa”) è il fanalino di coda fra i grandi Paesi Ue, con un modesto 0,9% quest’anno e 1,1 l’anno prossimo. (clicca qui)

Festival di Cannes: il 25 maggio mons. Viganò e il regista Wim Wenders saranno protagonisti di un incontro speciale

Il Festival di Cannes – dal 17 al 28 maggio 2017 – festeggia quest’anno i suoi 70 anni; una manifestazione cinematografica e cultuale tra le più importanti e seguite al mondo insieme alla Mostra del Cinema della Biennale di Venezia. Protagonista di questa 70ª edizione del Festival sarà anche il rapporto tra arte e fede, che verrà esplorato da due figure di primo piano: da un lato, mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria della Comunicazione della Santa Sede e tra i più significativi studiosi internazionali di cinema e religione; dall’altro, il regista tedesco Wim Wenders, autore visionario di celebri opere come “Il cielo sopra Berlino” (1987), “Così lontano così vicino” (1993), “Il sale della terra” (2014). L’evento “Spiritualité et Cinéma” si terrà la mattina di giovedì 25 maggio ed è promosso a Cannes nell’ambito del “Festival Sacré de la Beauté”. (clicca qui)