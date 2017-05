Libri: “Silvano Piovanelli. Padre, fratello, amico”. Card. Bassetti, “ecumenismo, comunicazione, politica capitoli di una vita”

“Nell’accingermi a scrivere queste righe, il pensiero corre veloce più della penna e rievoca, oltre le righe della biografia del cardinale Silvano Piovanelli, tutti i momenti belli vissuti insieme”. Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, firma la prefazione al volume “Silvano Piovanelli. Padre, fratello, amico”, scritto da Andrea Fagioli, che verrà presentato il 19 maggio a Firenze. “Tanto ho condiviso con questo ‘padre, fratello, amico’, che percepisco – afferma Bassetti – quasi sensibilmente anche i momenti che con lui non posso aver vissuto, per motivi anagrafici. Per esempio quella foto di gruppo che lo ritrae, il 13 luglio 1947, in occasione dell’ordinazione, con il glorioso cardinale Elia Dalla Costa, reduce da trascorsi eroici nell’aiuto prestato ai derelitti della guerra. C’è, insieme a loro don Lorenzo Milani, indimenticabile anche nel ritratto che ne fece in seguito lo stesso Piovanelli, il quale ne aveva colto subito la tempra”. Poco oltre: “Ecumenismo, comunicazione, politica sono capitoli non ignari a don Silvano e questo libro ne dà conto. Adeguatamente trattata anche la sua vita come emerito e come scrittore. Bello il capitolo sull’amicizia con Mario Luzi, il poeta che con lui si apriva in una confidenza totale, anticipazione di quel nuovo umanesimo che a Firenze avrebbe ritrovato la sua capitale, nel convegno ecclesiale del 2015”.