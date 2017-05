Germania: “La signora coraggio”, progetto delle donne cattoliche per aiutare giovani madri sole a finire gli studi

Gestire studio, lavoro e un figlio è difficile, ma non impossibile. Il Servizio sociale delle donne cattoliche (SkF) sostiene finanziariamente le giovani donne che hanno un figlio e vogliono continuare a studiare e cercano un lavoro. In questo periodo nel quale è iniziato il semestre estivo per le istituzioni scolastiche e accademiche tedesche, per la maggior parte degli studenti non si tratta solo di alzarsi presto e imparare, ma anche cercare un lavoro occasionale. Le giovani donne e ragazze che restano incinte nel corso degli studi e vogliono portare a termine la gravidanza spesso si trovano in difficoltà economiche: restano sole, talvolta il padre non riconosce il figlio e si vedono costrette a smettere di studiare. Per questi casi il Servizio sociale delle donne cattoliche tedesche ha inventato il progetto “La signora coraggio”: la SkF fornirà alle studentesse aiuti finanziari. “È necessario che le giovani donne giungano al termine del rapporto di studio – spiega l’amministratrice delegata di SkF, Monika Meier-Pojda – e sarebbe un peccato se si perdessero tutto il potenziale e la capacità e le risorse che hanno le donne, anche questo è un tema importante per la Chiesa”. In Baviera, ad esempio, già 60 giovani madri hanno potuto concludere gli studi grazie al progetto e molte di loro, hanno anche trovato lavoro. Il progetto è finanziato da donazioni private e fondazioni, e da collette come nel caso di quella organizzata in occasione della festa di Maria Patrona della Baviera, il prossimo 13 maggio.