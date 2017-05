Festival della Comunicazione: Cesena, domani l’incontro per giornalisti su “Informazione e sensazionalismi”

Prima della vera e propria partenza in programma venerdì 19 maggio a Cesena, il “Festival della Comunicazione” vivrà già in questo fine settimana alcuni appuntamenti. Il Festival è proposto dalla Società di San Paolo e dalle Paoline sul tema “Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”, con l’organizzazione del settimanale diocesano “Corriere Cesenate” assieme all’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Cesena-Sarsina. Domani, venerdì 12 maggio, si terrà il convegno per giornalisti “Informazione e sensazionalismi. Etica della professione giornalistica di fronte a miti e credenze” che dalle 14.30, all’abbazia del Monte, vedrà intervenire Roberto Zalambani, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Luca Sancini, antropologo e comunicatore sociale, Piero Altieri, giornalista e docente di storia e filosofia, Paolo Turroni, giornalista e condirettore della rivista “Confini”. Alle 17 di sabato 13 maggio, nella sede della Cassa di risparmio di Cesena, sarà la teologa Lucetta Scaraffia a parlare del ruolo delle donne nella Chiesa di oggi. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione della Cassa di risparmio. Sarà invece dedicata a “Cyberbullismo e navigazione responsabile” la serata di lunedì 15 maggio, promossa in collaborazione con l’associazione “Valori e Libertà”. Dalle 21, al palazzo del Ridotto, il tema sarà affrontato da Paolo Picchio, padre di Carolina, 14enne vittima di bullismo in Rete, e dalla senatrice Elena Ferrara. Modererà Alessandro Rondoni, giornalista. La serata è in collaborazione con l’associazione “Valori e Libertà”.