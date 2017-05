Dire: i titoli e il tg politico

(DIRE-SIR) – Ecco titoli e tg politico realizzato dall’agenzia DIRE (anche su www.dire.it e www.agensir.it).

Attivista italiano fermato e poi rilasciato a Mosca

L’attivista italiano Yuri Guaiana, dell’associazione radicale ‘Certi Diritti’, è stato arrestato questa mattina a Mosca mentre consegnava per conto dell’Ong AllOut una petizione per chiedere giustizia e verità sulle persecuzioni di gay in Cecenia. “Sto bene, sono in carcere, in una stanza con altri quattro attivisti russi e un poliziotto. Non sappiamo cosa succederà adesso. Non ci hanno portato neanche un bicchiere d’acqua” ha detto Guaiana al telefono con Rainews24. Il sottosegretario Benedetto Della Vedova ha subito attivato il consolato italiano e, dopo alcune ore, ha annunciato via Twitter il rilascio di Guaiana.

L’Italia si conferma maglia nera per la crescita

In Italia continua “una ripresa economica modesta”: +0,9% nel 2017 e +1,1% nel 2018. Il nostro Paese, spiega la Commissione europea nelle previsioni di primavera, si conferma maglia nera: quest’anno nessun Paese europeo ha una stima di crescita così bassa. Scende il deficit ma salirà lievemente il debito pubblico attestandosi al 133,1% del Pil. Secondo Bruxelles a pesare sono soprattutto l’incertezza politica e il lento aggiustamento del settore bancario.

Legge elettorale, subito scontro tra Pd e M5S

Scontro sulla legge elettorale tra Pd e Cinquestelle. I Democratici, con Emanuele Fiano, rompono gli indugi e presentano in commissione un modello misto, il cosiddetto ‘tedesco corretto’, metà maggioritario e metà proporzionale. Gli altri partiti sono invece attestati sul proporzionale, con l’Italicum modificato dalla Consulta ed esteso al Senato. Il M5s, con Danilo Toninelli, in commissione attacca il Pd: “Avete fatto l’accordo con Verdini perché non volete andare a votare”.

Cappato: su eutanasia continuo a disobbedire

Il gip di Milano ha detto ‘no’ all’archiviazione chiesta dalla Procura per Marco Cappato, accusato di aiuto al suicidio, a marzo, per aver accompagnato dj Fabo in Svizzera per l’eutanasia. L’esponente dei Radicali continua la sua battaglia.

Sindaci no Tap a Roma: ascoltateci. Governo li riceve

Protesta dei sindaci della provincia di Lecce a Roma. Una delegazione di primi cittadini del Salento manifesta davanti a Montecitorio per chiedere un ripensamento del Governo sulla realizzazione del gasdotto Trans Adriatic pipeline, il Tap. Non si tratta solo “di qualche ulivo”, sostengono i sindaci, “la nostra voce è la voce del Salento”. Presente anche Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: “Per risolvere il problema basterebbe spostare il Tap 30 chilometri più a nord”, spiega.