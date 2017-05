Diocesi: Salerno, domenica 14 maggio la Festa dei popoli. Oggi un convegno sull’accoglienza

“Popoli in fiore”. È il tema dell’annuale Festa dei popoli della diocesi di Salerno giunta alla nona edizione e che si svolgerà domenica 14 maggio dalle ore 17. Anche quest’anno sarà numerosa e variegata la partecipazione delle comunità straniere presenti nel territorio di Salerno e provincia: dall’Europa (Georgia, Italia, Moldavia, Polonia, Romania e Ucraina); dall’Africa (Marocco, Senegal e Tunisia); dall’Asia (Bangladesh, Filippine, India, Siria e Sri Lanka); dall’America Latina (Colombia, Ecuador, Messico, Perù e Venezuela). Promotrice dell’iniziativa è l’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Cerno (Migrantes, Caritas e Centro Missionario), con la collaborazione dei Missionari Saveriani, il Laicato Saveriano e le comunità straniere partecipanti. Come ogni anno, la Festa sarà preceduta da un convegno che si terrà a Salerno oggi pomeriggio, 11 maggio, alle ore 17, nella Sala del Gonfalone del Palazzo di Città sul tema “InterAzione: futuro dell’accoglienza”. Il convegno, oltre che a presentare alla cittadinanza la Festa e dare simbolicamente il via al countdown per l’inizio dell’evento, permette di approfondire la conoscenza di realtà ed esperienze relative al variegato mondo dell’accoglienza e della cooperazione tra i popoli.